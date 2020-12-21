Birleşmiş Milletler Biden Yönetimini Bekliyor

Başkan Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikası, ülkesinin dört yıl boyunca Birleşmiş Milletler’de çoğu kez yalnız kalmasına neden oldu. Seçilmiş başkan Joe Biden’ın ülkesinin küresel liderlik rolünü yeniden ön plana çıkarma sözü, Birleşmiş Milletler yetkililerine de Amerika’nın yeniden dünya siyasi sahnesinde çoğulcu bir yaklaşım sergileyeceği umudu verdi. Donald Trump’ın dört yıllık başkanlık dönemi boyunca yürüttüğü ‘Önce Amerika’ politikasının ardından seçilmiş başkan Joe Biden, yönetiminin Amerika’nın tarihi küresel lider rolünü yeniden canlandıracağını söyledi. Biden’ın bu vaadi ABD’nin Birleşmiş Milletler’le yeniden işbirliği içinde olma beklentilerini yükseltti. Joe Biden kabinesi için seçtiği üst düzey ulusal güvenlik ve dış politika yetkililerini, “Amerika’nın geri dönüşünü temsil ediyorlar” sözleriyle açıkladı. Seçilmiş Başkan Joe Biden, “Dünyada liderlik rolü üstlenmeye hazırız, geri çekilmeye değil. Düşmanlarımızın karşısında durmaya hazırız, müttefiklerimizi reddetmeye değil. Ve değerlerimiz için ayağa kalkmaya hazırız!” şeklinde konuştu.

Trump yönetimi Amerika’nın Birleşmiş Milletler’e sağladığı milyonlarca dolarlık fonu kesti. Bunlar arasında Birleşmiş Milletler’in barış misyonları, Filistinli mülteciler ve kadınların üreme sağlığı programları da yer alıyor. Trump ayrıca Amerika’yı Dünya Sağlık Örgütü gibi BM birimlerinden çıkardı ve iklim değişikliği anlaşmasından da geri çekti. Biden Trump’ın attığı bazı adımları geri çevirerek uluslararası alanda, hızlı bir şekilde, Amerika’nın yerini yeniden sağlamlaştırabilir. Uzmanlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Biden liderliğindeki ABD yönetimiyle daha iyi iletişim içinde olmasını bekliyor. Uluslararası Kriz Grubu'ndan Richard Gowan, “Guterres’in önümüzdeki yıl iklim değişikliği ve eşitsizliklere karşı mücadele için çok daha kapsamlı bir planla geleceğini tahmin ediyorum. Daha özgür olacak çünkü Trump’la uzlaşmazlık içine düşmemek için uluslararası işbirliği alanında kısıtlı adımlar atmak zorunda kalmıştı,” diyor. Biden, kabinesinin Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak kıdemli diplomat Linda Thomas-Greenfield’i seçti.