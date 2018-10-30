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Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin açıklanması çağrısı yaptı. Açıklamada Kaşıkçı cinayeti 'şok edici derecede pişkin bir suç' olarak nitelendirildi.

Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bachellet, Kaşıkçı'nın ölümünü araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulması gerektiğini söyledi.

"CESEDİN YERİNİ AÇIKLAYIN"

Bachellet tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın cesedin yerini açıklaması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaşıkçı cinayetinin 'şok edici derecede pişkin bir suç' olarak nitelendirildiği açıklamada, olay yeri inceleme ve otopsinin soruşturmanın kritik bölümleri olacağı vurgulandı.

(AA)

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Birleşmiş Milletler Cemal Kaşıkçı Son dakika Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ölen müslümanin hakkini baska bir hiristiyan ariyor. Geri kalan bütün müslümanlarin piskinligi bu. Müslümanligi ne hale getirdiniz
Arap, sen yapma bokunu çıkarıyorsun.
Savcı denen suudi geldi utanmadan tüm delilleri istedi. niyet belli göstermelik savcı.
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