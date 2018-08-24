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Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura, İran, Rusya ve Türkiye'yi Suriye konusunda görüşmek için Cenevre'ye davet etti. Reuters'ın son dakika haberi BM sözcüsüne dayandırıldı. BM sözcüsü 11-12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan zirvede Suriye'nin anayasa komitesinin gündeme alınacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet!

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Türkiye İRAN Rusya Suriye Cenevre

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