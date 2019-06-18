Birleşmiş Milletler: “Dünya nüfusu 2050’de 9 milyar 700 milyon olacak"

Birleşmiş Milletler’in New York Genel Merkezi’ndeki Ekonomik ve Sosyal İşleri Departmanı, dün yayınladığı raporda halen 7 milyar 700 milyon olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyar 700 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Raporda 2100 yılında ise dünya nüfusunun 11 milyarı bulacağının tahmin edildiği açıklandı.

BM Nüfus Departmanının Müdürü John Wilmoth, "1950 yılında 2,5 milyar olan dünya nüfusu 2019’a kadar 3 kattan daha fazla artarak 7 milyar 700 milyona ulaştı. Demografik ve istatiksel metotları kullanarak, 2100 yılına kadar dünya nüfus artışını konusunda tahminde bulunduk. Son tahminlerimize göre, halen 7 milyar 700 milyon olan dünya nüfusu 2050 yılında 9 milyar 700 milyon, 2100 yılında da 10 milyar 900 milyon olacak” dedi.

Raporda dünya nüfusunun yaşlandığı, nüfus artış hızının düşmesine rağmen hayat beklentisinin yükseldiği belirtildi. Halen dünyada her 11 kişiden biri 65 yaş üstündeyken, 2050 yılında bu oranın altıda bire düşeceği kaydedildi.

John Wilmoth, dünya nüfusu artış gösterirken genç nüfusta düşüş, yaşlı nüfusta ise artış görüldüğünü belirterek, dünyanın sürdürülebilir bir gelişim arayarak yola devam edeceğini belirtti. Wilmoth, ayrıca nüfus artışında düşüş görülen ülkelerin sayısının da arttığına vurgu yaparak, 55 ülke ya da bölgede nüfus artış hızında yüzde 1’lik, 26 ülke nüfusunda ise yüzde 10’luk bir düşüş beklendiği uyarısında bulundu. 2019 ile 2050 arasında Çin’in nüfusunun 31 milyon 400 azalmasının beklendiği, dünyanın en kalabalık ülkenin ise Hindistan olacağı belirtildi.

