Birleşmiş Milletler: Dünyada 7 milyondan fazla çocuk özgürlükten mahrum

BM, akıl sağlığı sorunları yaşayan veya engelli çocukların bu koşullardan daha fazla etkilendiğini vurgulandı.

Bugün yayımlanan Özgürlüklerinden Mahrum Bırakılan Çocuklar Üzerine Küresel Çalışma adlı BM raporunda çocukları özgürlüklerinden alıkoymanın bir şiddet türü olarak görülebileceği aktarıldı. Rapora göre göç merkezlerinde ve savaş bölgelerindeki kamplarda tutulan çocukların sayısı artıyor.

1500 çocuk ise ulusal güvenlik gerekçeleriyle özgürlüğünden mahrum bırakılmış durumda ve BM'de kayıtlı verilere göre bu çocukların yüzde 10'dan fazlası Türkiye'de.

Çocukların bu koşullarda tutulması, gelişmeleri ve sağlıkları açısından olumsuz sonuçlara yol açıyor. Bu çocuklar istismar ve cinsel taciz riskiyle de karşı karşıya kalıyor.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocukların gözaltına alınması yalnızca uygulanabilecek tek yöntem olduğunda gerçekleşmeli ve bu önlem de mümkün olan en kısa süre uygulanmalı:

"Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır.

"Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davranılacaktır. Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak ve olağanüstü durumlar dışında ailesi ile yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkına sahip olacaktır."