Birleşmiş Milletler İdlib Mutabakatından Memnun

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres adına açıklama yapan sözcü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter Guterrres, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Putin arasında İdlib’de, askeri bir operasyonu engellemek ve milyonlarca sivili geçici olarak rahatlatmak için silahlardan arınmış bir tampon bölge yaratmak amacıyla 17 Eylül’de varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Genel Sekreter, Suriye'deki tüm taraflara, anlaşmanın uygulanması için işbirliği çağrısında bulundu. Genel Sekreter, taraflara tüm bölgeye güvenli ve engelsiz insani yardım sağlanması için yardım çağrısında bulundu. Ayrıca Genel Sekreter, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile uyumlu olarak, uzun zamandır süren çatışmaları sonlandırmak ve Suriye’de, kalıcı bir siyasi çözüm yaratmak için harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti” dedi.

‘Anlaşmaya sahibiz siyasi süreç hızla ilerleyebilir’

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura da yaptığı açıklamada İdlib’e yönelik askeri bir operasyonun sadece bölgede karmaşık bir durumu daha da şiddetlendirecek bir seçenek olduğunu belirterek, “Şimdi bu anlaşmaya sahip olduğumuza göre, siyasi sürecin hızla ilerlememesinin artık bir nedeni kalmadı. Suriye’de kapsayıcı bir politik sürece ihtiyacımız var. BM anayasa komitesinden başlayarak bu süreci kolaylaştırmak için burada bulunuyor. Bu sürecin inandırıcı olması gerekir. Suriye konusunda BM’nin görevini yapabilmesi için ilgili tüm taraflardan önümüzdeki haftalarda işimizi kolaylaştırılmak için tam desteklerini rica ediyorum” dedi.

