HABER

Birleşmiş Milletler ile Şanghay arasında gıda güvenliğinde iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 21:12 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Şanghay İşbirliği Örgütü arasında gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda iş birliği memorandumu imzalandı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gıda güvenliği konusunda iş birliği yapacak.

Taşkent’te düzenlenen ŞİÖ Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında, FAO ile ŞİÖ arasında, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda iş birliği memorandumu imzalandı. Memoranduma, ŞİÖ Genel Sekreteri Vladimir Narov ile FAO Direktör Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Vladimir Rahmanin imza attı.

Rahmanin, FAO Taşkent Temsilciliğinden yapılan açıklamadaki ifadelerinde, her iki kuruluşun da gıda güvenliği, tarım ve çevresel sürdürülebilirlik gibi aktif rol oynadığı bir dizi alan bulunduğunu kaydederek, memorandumun, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne ulaşmak için daha yakın ilişkiler ve ortak çalışmalar için somut bir adım olduğunun altını çizdi.

Narov da ŞİÖ'nün açlık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadelede ve gıda güvenliğini sağlamada FAO'nun rolünü takdir ettiğini ifade ederek, memorandumun, dünyadaki insanların neredeyse yarısının yaşadığı ülkeler için, FAO'nun uzmanlığı ve deneyiminden yararlanma konusunda bir fırsat olduğunu vurguladı.

Taraflar, memorandum çerçevesinde, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma alanında bilgi, araştırma sonuçları ve deneyim alışverişinde bulunacak.

İş birliği ayrıca iklim değişikliğinin azaltılması, sürdürülebilir doğal kaynaklar yönetimi, tarımda dijitalleşme, tarım ve gıda pazarları ile ilgili araştırma konularında ortak faaliyetleri içeriyor.

Rus fenomen Trabzon'da yol sordu, sosyal medyada olay oldu!Rus fenomen Trabzon'da yol sordu, sosyal medyada olay oldu!
Bakan Soylu: İktidarı milletten kaptırırızBakan Soylu: İktidarı milletten kaptırırız
3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Şanghay İşbirliği Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Kar bir anda bastırdı! 12 kişilik ekip 7 saat çalıştı: Ve ulaşıldı

Kar bir anda bastırdı! 12 kişilik ekip 7 saat çalıştı: Ve ulaşıldı

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

2 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar!

Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak! İşte, 3 Kasım Pazar günü kapalı ve alternatif yollar

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı!

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.