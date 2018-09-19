‘Birleşmiş Milletler İnsanlara Daha da Yakınlaşacak’

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan yeni Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa, BM’yi insanlara daha da yakınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.
Geleneksel açılış töreninin ardından genel kurul salonunda 193 ülkenin temsilcilerine kürsüden hitap eden Genel Kurul Başkanı Espinosa, “Birleşmiş Milletler olarak dünyada daha barışçıl, hakkaniyetli ve sürdürülebilir toplumlar sağlamak için daha güçlü küresel liderliğe duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacağız” diye konuştu.
‘Yedi önceliğimiz olacak’
Başkanlığını bir yıl sürdüreceği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarında yedi önceliği olacağını ifade eden Espinosa bu öncelikleri şöyle sıraladı; “Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek. Göç ve mülteciler konusundaki yeni küresel düzenlemeleri teşvik etmek ve uygulamak. İnsana yakışır çalışmaların savunulması. Çevreyi korumak. Engelli bireylerin haklarına odaklanmak. BM reform sürecini desteklemek. Diyalogun kolaylaştırılmasını sağlamak.”
‘Ayrımcılık yapmayıp şeffaf olacağıma söz veriyorum’
73. Genel Kurul Başkanı Espinosa, “Birlikte ilerleyelim, daha eşit ve özgür, daha sürdürülebilir ve saygılı bir dünya inşa edelim, daha kapsayıcı olalım. Birlikte çalışalım. Diyalog kuralım. Ben Genel Kurul’un ortaya çıkacak acil durumlara hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermesini kolaylaştırmaya hazırım. Dönemimde idari ve mali yönetiminde coğrafi temsiliyete, cinsiyet eşitliğe özen gösterip şeffaflığını olacağım. İyi uygulamaları destekleyeceğim. Tüm bunlar için söz veriyorum” dedi.
‘Dünyada barışı sağlamak için ortak hareket etmeliyiz’
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres da yeni Genel Kurul Başkanı Espinosa’yı kutladıktan sonra 193 ülke temsilcisine hitaben bir konuşma yaptı ve bir yıl sürecek yeni dönemde yeni başkana her türlü desteği vereceğini ifade etti.
Guterres, “Dünyada barış sağlamak için ortak hareket etmeliyiz. Toplumsal ve cinsiyet eşitliği sağlamalıyız. 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli finansı sağlamalıyız. Dünya gençleri için çalışıp onları güçlendirmeliyiz. Yoksulluğa ve çatışmalara son vermek için acil adımlar atmaya ihtiyacımız var. Küresel zorluklar için cesur çözümler üretmeliyiz. Biz tüm çalışmalarda tüm gücümüzle yeni dönemde genel kurulu destekleyeceğiz” dedi.
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