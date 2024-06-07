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  4. Birleşmiş Milletler, İsrail'i kara listeye aldı! Netanyahu'dan karara tepki geldi

Birleşmiş Milletler, İsrail'i kara listeye aldı! Netanyahu'dan karara tepki geldi

07.06.2024 22:29
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İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM’nin İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını belirtti. Kararın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "BM, Hamas'ın saçma iddialarını benimseyerek bugün kendisini tarihin kara listesine koydu" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'i kara listeye aldı! Netanyahu'dan karara tepki geldi

Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail ordusunu çocuklara zarar veren ülke ve kuruluşların kara listesine koyma kararına ilişkin resmi bildirim aldığını açıkladı. Söz konusu kararın “şok edici ve yanlış” olduğunu savunan Erdan, BM Genel Sekreterinin “İsrail’e karşı nefretle hareket ettiğini” iddia ederek, “kara listeye alınan tek kişinin BM Genel Sekreteri olduğunu” ileri sürdü.

NETANYAHU'DAN KARARA TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail’in kara listeye alınmasına ilişkin karar hakkında X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Netanyahu, “BM, Hamas'ın saçma iddialarını benimseyerek bugün kendisini tarihin kara listesine koydu.” ifadelerini kullandı.

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İsrail ordusunun “dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu" iddia eden Netanyahu, BM Genel Sekreteri Guterres’in vereceği hiçbir kararın bunu değiştiremeyeceğini savundu. Israel National News'in haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'ı konu hakkında bilgilendirdiği kaydedilmişti.

Guterres’in, Silberman'a, Rusya ile terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram'ın yanı sıra İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etmeye karar verdiği belirtilmişti. Habere göre, BM Genel Sekreteri Guterres'i bu adımdan vazgeçmeye ikna etmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı bildirilen İsrail, gelecek hafta yayınlanacak kara listede yer alacak. Listede İsrail devletinin adının açıkça geçmeyeceği ancak durumun sorumlusunun "İsrail ordusu" olarak tanımlanacağı tahmin ediliyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Birleşmiş Milletler (BM)
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