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Birleşmiş Milletler Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Açıkladı

19.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili raporunu açıkladı. Raporda Suudi yetkililerin Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rol oynadıklarına dair güçlü kanıtlar olduğuna vurgu yapıldı

Birleşmiş Milletler Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Açıkladı

Birleşmiş Milletler Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili raporunu açıkladı. Raporda Suudi yetkililerin Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rol oynadıklarına dair güçlü kanıtlar olduğuna vurgu yapıldı

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