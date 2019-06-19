Birleşmiş Milletler Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Açıkladı

Birle\u015fmi\u015f Milletler Suudi gazeteci Cemal Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131'yla ilgili raporunu a\u00e7\u0131klad\u0131. Raporda Suudi yetkililerin Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131'n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinde rol oynad\u0131klar\u0131na dair g\u00fc\u00e7l\u00fc kan\u0131tlar oldu\u011funa vurgu yap\u0131ld\u0131PARTNERBeyonce'nin k\u0131z\u0131 annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye \u00e7\u0131kt\u0131!\u0130stanbul se\u00e7imi: 31 Mart'ta sand\u0131\u011fa gitmeyen se\u00e7menler 23 Haziran'da ne yapacak?BM'nin Cemal Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayeti raporu a\u00e7\u0131kland\u0131
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