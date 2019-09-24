‘Birleşmiş Milletler Ne İşe Yarıyor?’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, kürsüye Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin ardından çıktı. Erdoğan’ın genel kurula hitabı yaklaşık 35 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında, İsrail’in kurulduğundan beri Filistin topraklarında coğrafi ve demografik olarak nasıl yayıldığını anlatan haritayı genel kurul salonuna göstererek, “BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e ilişkin kararları uygulanmıyor. O zaman BM ne işe yarıyor? Aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek" diye sordu. Farklı konu başlıklarında görüşlerini genel kurula aktaran Erdoğan, genel kurul salonuna Aylan bebeğin fotoğrafını göstererek, "Dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı şeyler sizin de başınıza gelebilir" dedi. Erdoğan, nükleer gücün ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ortaklaşa yapılması planlanan Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili görüşlerini de genel kurul salonuna gösterdiği harita aracılığıyla anlattı.

Güvenli bölge için tüm ülkelerin destek vermesi çağrısında bulunan Erdoğan, “Amaç 30 kilometre derinliğinde, 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis etmek” diye konuştu. Türkiye’nin IŞİD’den en fazla zarar gören ülke olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye, DEAŞ’tan en fazla zarar gören ülke. Ancak DEAŞ’la en iyi mücadele eden ve en iyi dersi veren ülke. Fırat Kalkanı operasyonuyla 3 bin 500 DEAŞ militanını etkisiz hale getirdik. Örgütün çöküş sürecini başlattık” dedi. “Dünya beşten büyüktür” Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında BM’nin yapısına yönelik eleştirilerini yineledi. Erdoğan gerekli reformların yapılması gerektiğini belirterek, "Bugün dünyamızda ne haklar ne sorumluluklar gerektiği gibi paylaşılmıyor. Adaletsizlikler ve haksızlıklar sürüyor. Şu an içinde bulunduğumuz bu kurum, İkinci Dünya Savaşı sonrası bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için kurulmuştur. Oysa bugün, uluslararası camia geleceği tehdit eden terör, iklim değişikliği gibi sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor. Sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurumlarımızı da, kurallarımızı da değiştirmenin zamanı gelmiştir" dedi.

"Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır" Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer güç sahibi ülkelerle bunlara sahip olmayan ülkelerin varlığının tek başına dünyanın dengesini bozmaya yettiğini belirterek, “Nükleer silah sahibi olanların, nükleer silahı olmayanları tehdit etmesi manidardır. Huzurlu gelecek için bu sorunu adalet temelinde çözelim. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır" dedi. “Suriye krizini sona erdirme zamanı gelmiştir ” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizini sona erdirmenin zamanının geldiğini söyledi. Rusya ve İran ile geçen hafta yaptıkları üçlü zirvede Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması kararı alındığını ve ülkeyi düzlüğe çıkartacak yeni Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmaya başlayacağını açıkladıklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki krizden ve IŞİD tehdidinden en çok zarar gören ülke olduğunu kaydetti. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye en fazla insani yardımı yapan ülke konumunda olduğunu da belirterek, “Bugün Türkiye, milli gelirine oranla dünyada en fazla insani yardımda bulunan ülkedir. Beş milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'de, ABD'deki 29 eyaletin hepsinin nüfusundan daha fazla sığınmacı bulunuyor. Şu an, New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi topraklarımızda misafir ediyoruz. 40 milyon dolar harcama yaptık. Ülkemize gelen sığınmacılardan 365 bini güvenli hale getirdiğimiz bölgelere geri döndü. Nereye? Cerablus'a. Suriyeli sığınmacıların yarısının yaşı 18'in altında. Ülkemizde doğanların sayısıysa 500 bine yaklaştı. Biz bunlara sadece barınma değil, eğitim, sağlık, hepsini sağlıyoruz” dedi.

“Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu” Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurul salonuna Bodrum’da küçük bedeni karaya vuran Aylan bebeğin fotoğrafını gösterdi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Milyonlarca masumu çok çabuk unuttuk. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın bir gün aynı durum sizlerin başına da gelebilir. Çünkü Aylan bebekten bir değil, milyonlar. Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak zorundayız. Bu yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık. 58 bin düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderdik. Buna rağmen topraklarımızda 5 milyon mazlumu barındırıyoruz. Suriye'de ne rejimin, ne de PKK'nın kontrolündeki yerlere dönüş olmuştur. Sadece Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere dönüş oldu. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı var. Bu konuda herkesi, Türkiye'nin çabalarına destek vermeye çağırıyorum” dedi. “ABD ile güvenli bölge oluşturma konusunda çalışmalarımız sürüyor” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de ABD ile birlikte güvenli bölge oluşturma çabalarının sürdüğünü kaydederek, güvenli bölge haritasını genel kurula gösterdi. Tüm ülkelerin güvenli bölge konusunda destek olması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Bir önemli husus da Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG yapılandırmasının ortadan kaldırılması. Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakılmadıkça bu soruna çözüm bulamayız. ABD ile güvenli bölge oluşturulması yönündeki çalışmalarımız hala sürüyor. Niyetimiz öncelikle bir barış koridoru tesis ederek burada 2 milyon Suriyeli'nin iskanını sağlamaktır. Bu güvenli bölge ilan edildiğinde buraya 1.5-2 milyon Suriyeli göçmeni daha yerleştirebiliriz. Türkiye bunu tek başına kaldıramaz. Bu bölgenin derinliğini Deyr-ez Zor-Rakka hattına indirebilirsek, Avrupa'nın diğer bölgelerinden de geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona çıkarabiliriz. Ülkemizin öncülüğünde Lübnan, Irak ve Ürdün'ün de katılımıyla uluslararası bir konferans düzenliyoruz. Küresel mülteci forumunun başarısına da önem veriyoruz. BM öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini de düşünüyoruz” dedi.

“Merak ediyorum İsrail neresidir?” Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in Filistin topraklarına yerleşimini elindeki haritayı genel kurul salonuna göstererek anlattı. Erdoğan, bugün dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birinin İsrail işgali altındaki Filistin toprakları olduğunu belirterek, “ Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir? Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de neresiydi, 1949-67'de neresiydi ve şu anda İsrail neresidir? BM İsrail'le ilgili aldığı kararları uyguluyor mu? O zaman BM ne işe yarıyor? Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız nettir. Çözüm 1947 anlaşması temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Size BM kürsüsünden soruyorum, İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır yoksa daha başka sınırları mı vardır? Yüz yılın anlaşması denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? BM başta olmak üzere, uluslararası camianın tüm aktörleri vaatlerin ötesinde somut destek vermelidir. Filistinliler için yardım ve bayındırlık çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi bu açıdan çok önemlidir. Türkiye, mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir” dedi.