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Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendireceklerini açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendireceklerini açıkladı.


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Cemal Kaşıkçı

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