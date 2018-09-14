Birleşmiş Milletler Temsilcisi açıkladı: Kuzey Kore yardım çağrısında bulundu!

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin güney ve kuzey Hwanghae bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca kişininin hayatını kaybettiğini ve 10 binden fazla kişinin selden etkilendiğini belirtti.
Binlerce evin ve tarımsal alanın zarar gördüğünü vurgulayan Haq, selden etkilenen bölgelerde gıda, su, hijyen ve tıbbi gereksinimlerin bulunduğunu ve Kuzey Kore'nin, BM'den uluslararası yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. (AA)
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