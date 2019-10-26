Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez'dan flaş Türkiye açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin katıldığı "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konularının ele alındığı “Kartepe Zirvesi-2019” özel oturumlarla devam ediyor. “Mutluluğun Şehirle bir ilgisi olmalı” konulu özel oturumda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez izleyiciler ile bir araya geldi. Oturumda konuşan Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez “3.6 milyon Suriyeli göçmen Türkiye’de topluma başarılı bir şekilde entegre olmuş” dedi.

'ŞEHİRLERİN NÜFUSU İKİ KATINA ÇIKACAK'

Nüfus artışları ile yaşanabilecek sorunlara dikkat çeken Alvora Rodriguez, “Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Bir itirafta bulunmak istiyorum. Şehir konusunda uzman değilim. Türkiye gibi bir ülkede sanayileşmiş bir ülkede sürdürülebilir kalkınma isteniyorsa bunun önce şehirlerde başarılması gerekiyor. Küreselleşmiş dünyanın 2050 yılına bakıldığında şehirlerin nüfusu şuandakinin iki katına çıkacak. Türkiye’de çok fakir mahalleler yok. Şehirlerde dikkat çekilmesi gereken yerler var ama büyük fakir mahalleler yok. Bu Türkiye’nin bir başarı hikayesidir. Ben dünyada birçok ülkede çalıştım. 1990’lı yıllarda 4 sene Çin’de bulundum. Oradalar da çok fazla büyük fakir mahalleler bulunuyordu. Türkiye’ye geldiğimde bunu görmedim. Buna çok sevindim” diye konuştu.