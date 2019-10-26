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Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez'dan flaş Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Kartepe Zirvesi’nde konuşan Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez, “3.6 milyon Suriyeli göçmen Türkiye’de topluma başarılı bir şekilde entegre olmuş” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin katıldığı "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konularının ele alındığı “Kartepe Zirvesi-2019” özel oturumlarla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin katıldığı "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konularının ele alındığı “Kartepe Zirvesi-2019” özel oturumlarla devam ediyor. “Mutluluğun Şehirle bir ilgisi olmalı” konulu özel oturumda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez izleyiciler ile bir araya geldi. Oturumda konuşan Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez “3.6 milyon Suriyeli göçmen Türkiye’de topluma başarılı bir şekilde entegre olmuş” dedi.

'ŞEHİRLERİN NÜFUSU İKİ KATINA ÇIKACAK'

Nüfus artışları ile yaşanabilecek sorunlara dikkat çeken Alvora Rodriguez, “Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Bir itirafta bulunmak istiyorum. Şehir konusunda uzman değilim. Türkiye gibi bir ülkede sanayileşmiş bir ülkede sürdürülebilir kalkınma isteniyorsa bunun önce şehirlerde başarılması gerekiyor. Küreselleşmiş dünyanın 2050 yılına bakıldığında şehirlerin nüfusu şuandakinin iki katına çıkacak. Türkiye’de çok fakir mahalleler yok. Şehirlerde dikkat çekilmesi gereken yerler var ama büyük fakir mahalleler yok. Bu Türkiye’nin bir başarı hikayesidir. Ben dünyada birçok ülkede çalıştım. 1990’lı yıllarda 4 sene Çin’de bulundum. Oradalar da çok fazla büyük fakir mahalleler bulunuyordu. Türkiye’ye geldiğimde bunu görmedim. Buna çok sevindim” diye konuştu.

'HER İNSAN BU KALKINMA İÇERİSİNDE OLMALI'

Şehirleşmenin göç sorununu beraberinde getirdiğini ifade eden Rodriguez, “Sürdürülebilir kalkınmada herkesin bu kalkınma içerisine alınması gerekiyor. Her insan bu kalkınma içerisinden olmalı. Sürdürülebilir kalkınma politikaları ülke ve küresel olarak belirleniyor. Bunların yanı sıra küçük ölçekteki yerleşim yerlerinde de sürdürülebilir kalkınma gerekiyor. Çevre düzenin sadece şehir merkezlerinde değil, şehir kenarlarının ve küçük yerleşim birimlerinin de düzenli bir çevreye kavuşması gerekmektedir. Şehirlerin içerisinde çevrenin korunması ve genişletilmesi gerekiyor. Şehirlerde sosyal, kültürel ve diğer pek çok konuda başarının sağlanması için belediyelere önemli görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ise şehir ve doğa ilişkisine dikkat çekerek, “İlk algılama olarak şehir önemlidir. Hangi şehir insanı mutlu eder derseniz, yaşadığınız şehir güvenliyse o şehir insanı mutlu eder. Kendinizi güvende hissediyorsanız o şehirde mutlusunuzdur. Bir diğer kavram özgürlüktür. Kendinizi özgür hissediyorsanız o şehirde mutlusunuzdur. Şehirle en önemli konu tabiat ile ilişkisidir. Bir şehrin tabiat ile ilişkisi kesilmemelidir” ifadelerine er verdi.

(İHA)

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kartepe zirvesi Türkiye Suriyeli Birleşmiş Milletler Alvora Rodriguez

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