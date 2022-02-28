HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Birleşmiş Milletler Ukrayna İçin Toplandı

Birleşmiş Milletler Ukrayna İçin Toplandı

28.02.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Kurulu’nda Amerika ve Arnavutluk’un daha önce Güvenlik Konseyi’ne sunduğu, ancak Rusya’nın vetosuyla kabul edilmeyen Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı düzenlediği askeri saldırının derhal durdurulması ve Rusya’nın BM şartlarına uymadığı için kınanması görüşülüyor

Birleşmiş Milletler Ukrayna İçin Toplandı

193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, önceki gün Güvenlik Konseyi’nde alınan kararın ardından bugün olağanüstü toplandı.

BM Genel Kurulu’nda Amerika ve Arnavutluk’un daha önce Güvenlik Konseyi’ne sunduğu, ancak Rusya’nın vetosuyla kabul edilmeyen Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı düzenlediği askeri saldırının derhal durdurulması ve Rusya’nın BM şartlarına uymadığı için kınanması görüşülüyor.

Sabah başlayan BM Genel Kurul toplantısının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. BM Genel Kurulu’nda oylamanın Çarşamba gününe ertelenebileceği belirtiliyor.

BM 76. Dönem Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, Rusya'nın beş gün önce başlattığı askeri harekatın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali olduğunu ayrıca ülkelerin anlaşmazlıkları tehdit veya güç kullanmadan barışçı yollarla çözmesi gerektiğini belirten BM Şartı'nı uymadığını belirterek, “Devam eden askeri saldırı, ilkelerle tutarsız. Askeri harekat BM’nin kurucularına, temsil ettiği her şeye de açık bir hakarettir. Şiddet durmalı. Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir, diplomasi ve diyaloğa dönülmelidir” dedi.

Shahid, Genel Kurul'un burada toplandığı saatlerde her iki taraftan da müzakerecilerin Belarus'ta görüşmelerde bulunduğunu belirterek, “Bu bir umut ışığı sunuyor. Bu görüşmelerin tansiyonu düşürmesi ve barışın yolunu açması için dua ediyoruz.”

BM Genel Sekreter Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşın derhal durması gerektiğini söyledi. Guterres, Rus saldırılarının büyük ölçüde Ukrayna askerine yönelik olsa da konutların, kritik sivil altyapı ve askeri olmayan diğer hedeflerin ağır hasar gördüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Genel Sekreter Guterres, "Yeter artık. Askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor. Siviller korunmalıdır. Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku korunmalıdır. Herkes için feci sonuçları olan büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız. Dün Rusya nükleer birlikleri alarma geçirildi. Bu tüyler ürpertici bir gelişme. Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi de yerel saatle 15.00’te Ukrayna’ya insani yardım gündemiyle olağanüstü toplandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yetkili duyurdu! Diplomatlar sınır dışı edildiRus yetkili duyurdu! Diplomatlar sınır dışı edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Elektrik faturalarında yeni düzenleme!

Elektrik faturalarında yeni düzenleme!

Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklama

Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklama

Rusya'dan misilleme! Listede 36 ülke var

Rusya'dan misilleme! Listede 36 ülke var

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

İlginizi Çekebilir

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.