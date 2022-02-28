Birleşmiş Milletler Ukrayna İçin Toplandı

193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, önceki gün Güvenlik Konseyi’nde alınan kararın ardından bugün olağanüstü toplandı.

BM Genel Kurulu’nda Amerika ve Arnavutluk’un daha önce Güvenlik Konseyi’ne sunduğu, ancak Rusya’nın vetosuyla kabul edilmeyen Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı düzenlediği askeri saldırının derhal durdurulması ve Rusya’nın BM şartlarına uymadığı için kınanması görüşülüyor.

Sabah başlayan BM Genel Kurul toplantısının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. BM Genel Kurulu’nda oylamanın Çarşamba gününe ertelenebileceği belirtiliyor.

BM 76. Dönem Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, Rusya'nın beş gün önce başlattığı askeri harekatın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali olduğunu ayrıca ülkelerin anlaşmazlıkları tehdit veya güç kullanmadan barışçı yollarla çözmesi gerektiğini belirten BM Şartı'nı uymadığını belirterek, “Devam eden askeri saldırı, ilkelerle tutarsız. Askeri harekat BM’nin kurucularına, temsil ettiği her şeye de açık bir hakarettir. Şiddet durmalı. Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir, diplomasi ve diyaloğa dönülmelidir” dedi.

Shahid, Genel Kurul'un burada toplandığı saatlerde her iki taraftan da müzakerecilerin Belarus'ta görüşmelerde bulunduğunu belirterek, “Bu bir umut ışığı sunuyor. Bu görüşmelerin tansiyonu düşürmesi ve barışın yolunu açması için dua ediyoruz.”

BM Genel Sekreter Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşın derhal durması gerektiğini söyledi. Guterres, Rus saldırılarının büyük ölçüde Ukrayna askerine yönelik olsa da konutların, kritik sivil altyapı ve askeri olmayan diğer hedeflerin ağır hasar gördüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Genel Sekreter Guterres, "Yeter artık. Askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor. Siviller korunmalıdır. Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku korunmalıdır. Herkes için feci sonuçları olan büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız. Dün Rusya nükleer birlikleri alarma geçirildi. Bu tüyler ürpertici bir gelişme. Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi de yerel saatle 15.00’te Ukrayna’ya insani yardım gündemiyle olağanüstü toplandı.

