Birleşmiş Milletler: Venezuela’da ölü sayısı 40’ı geçti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Venezuela’da yapılan gösterilerde ölü sayısının 40’ı, gözaltına alınanların sayısının da 850’yi geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik yapılan eylemlerdeki şiddet olayları hakkında hazırlanan raporu sundu. İsviçre’nin Cenevre kentinde basın mensuplarının karşısına geçen Colville, Venezuela’da 21-26 Ocak arasında tırmanan şiddet olaylarında 40’dan fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Colville, ölen 11 kişinin kimliği bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldüğüne dikkat çekerek, hayatını kaybedenlerden birinin de ülkeye eğitim için gelen Bolivyalı bir polis olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta başlayan protestolar sırasında 850’den fazla insanın gözaltına alındığını söyleyen Colville, bir gün içinde Venezuela’da son 20 yılın en yüksek gözaltı oranının olduğunu açıkladı. Colville, sadece geçtiğimiz Çarşamba günü 696 insanın gözaltına alındığına dikkat çekti.

