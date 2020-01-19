HABER
  4. Birleşmiş Milletler Yemen'de Husiler'in hükümet güçlerine saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Yemen'de Husiler'in hükümet güçlerine saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 21:53 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Yemen'de Husiler'in hükümet güçlerine saldırısını kınadı

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.

BM Yemen Temsilcisi Griffiths, Yemen'de Husiler tarafından düzenlenen son saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu saldırıyı kınayan Griffiths, "Tüm tarafları, çatışmaları durdurmaya ve enerjilerini askeri alandan siyasi alana yöneltmeye davet ediyorum. Müzakere masası, sorunların çözümünde savaş meydanından daha etkilidir." ifadelerini kullandı.

Yemen'de İran destekli Husiler'in, Marib kentinde hükümete ait askeri kampa düzenlediği hava saldırısında 87 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
Niğde’de silahlı kavga: 1 yaralıNiğde’de silahlı kavga: 1 yaralı
Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, metrobüs motosiklete çarptıMetrobüs yolunda akıl almaz kaza, metrobüs motosiklete çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD BM Yemen

En Çok Okunan Haberler

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs yolunda feci kaza! Motosiklet metrobüs yoluna girdi

Metrobüs yolunda feci kaza!

Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD - Kandilli son depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

İzmir'de dehşet! Parkta tartıştığı eşini vurarak ağır yaraladı

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Fotoğraf çekmek için girdiği inşaatta asansör boşluğuna düştü

Fotoğraf çekmek isterken ölümden döndü!

İstanbul'da cemevine çirkin saldırı! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da cemevine çirkin saldırı! Valilik'ten açıklama

Avcılar’da bir barda korkunç olay! Bar sahibi intihar etti

İstanbul'da barda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.