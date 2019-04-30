Birleşmiş Milletlerden kadınlara caz eğitimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aralarında Suriyelilerin de bulunduğu kadınlar, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin düzenlediği etkinlikle caz eğitimi aldı.

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye'deki Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Artırılması" projesi doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, müzisyenler, Uluslararası Caz Günü'nde kadınlarla bir araya geldi.

Yarım günlük atölye çalışmasında aralarında Suriyelilerin de bulunduğu kadınlara, müziğin evrensel değerleri, caz müziğinin tarihçesi, yorumlanış biçimleri ve temel melodileri hakkında bilgi verildi.

Aralarında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Caz Bölümü öğretim üyesi Ahmet Berker'in de bulunduğu caz sanatçıları Selçuk Canberk Dağtekin, İrfan Dündar Erentürk ve Ceren Temel tarafından verilen kısa eğitim kapsamında, dünyaca ünlü caz sanatçıları ve parçalarından örnekler tanıtıldı.

Keyifli vakit geçiren kadınlar şarkılar seslendirdi.

