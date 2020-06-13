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Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a Sığınmacı Tepkisi

13.06.2020 01:47 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ın Türkiye ile deniz ve kara sınırından göçmen ve sığınmacıları sürekli geri çevirdiğine dair haberlerin endişe verici oluğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a Sığınmacı Tepkisi

Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ın Türkiye ile deniz ve kara sınırından göçmen ve sığınmacıları sürekli geri çevirdiğine dair haberlerin endişe verici oluğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü, Yunan yetkililerin göçmenleri ve sığınmacıları bazen şiddet kullanarak geri ittiklerine bazen de topluca sınır dışı ettiklerine dair çok sayıda ve sürekli raporlar aldıklarını açıkladı. UNHCR, bu iddiaların Mart ayından bu yana arttığını da belirtti. BM’ye bağlı örgütler, Yunanistan’ı bu iddiaları soruşturmaya çağırdı.

UNHCR sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan’ın sınırlarını koruma ve düzensiz göçü idare hakkı olduğunu belirtti ancak, ‘’Yunan hükümeti uluslararası insan haklarına ve mültecileri koruma standartlarına da saygı göstermek zorundadır’’ dedi.

Baloch, ‘’Kontrollar ve uygulamalar sığınmacıların haklarını güvence altına almalı ve bu kişiler ne denizden ne karadan Yunanistan sınırından döndürülmeli. Ancak hali hazırdaki iddialar, Yunanistan’ın uluslararası yükümlülüklerine ters ve insanları ciddi tehlikelere maruz bırakıyor’’ diye konuştu.

Sözcü Corona virüsü salgınının, savaş, çatışma ve zulümden kaçanların durumunu daha da kötüleştirdiğine de dikkat çekti ve bu kişilerin bu şartlarda güvenliğini sağlamamanın vicdansızlık olduğunu söyledi. BM mülteci ve göç daireleri ülkelere, salgın süresince sınır dışı etme kararlarını askıya almaları çağrısı yapıyor.

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