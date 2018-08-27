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Birleşmiş Milletler'in Myanmar raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bugün yayımlanan BM Myanmar raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletlerin (BM) Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine ilişkin, "Bugün yayınlanan BM Myanmar raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından Birleşmiş Milletler'in Myanmar raporuna ilişkin, "Bugün yayınlanan BM Myanmar raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor. Rapordaki ifadelerle uluslararası hukuka göre şüphe götürmeyecek ağır suçlara karşı uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir. " değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül BM Myanmar Raporu

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