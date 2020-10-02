Birleşmiş Milletler'in Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı kayda geçirmesi ne anlama geliyor?

Anlaşma kayıt altına alınırken dayandırılan 102. Madde'de, "Herhangi bir BM üyesinin tarafı olduğu her uluslararası anlaşmanın kaydedilmesi gerektiği" belirtiliyor:

Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan ve iki ülkenin Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmasını kayıtlara geçirdiğini duyurdu. Türk yetkililer, duyuruyu "anlaşmanın tescili" olarak değerlendirdi. Peki anlaşmanın Birleşmiş Milletler kayıtlarına geçmesinin anlamı ne?

"BM Sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra, herhangi bir BM üyesinin taraf olduğu her antlaşma ve her uluslararası sözleşme, mümkün olan en kısa süre içerisinde Sekreterlik'e kaydolmalı ve Sekreterlik tarafından bu yayımlanmalıdır."

BM Sözleşmesi'nde yer alan bu maddenin amacı, "kapalı kapılar ardında gizli diplomasi yürütülmesini engellemek" ve şeffaflığı sağlamak. Böylece iki veya daha fazla tarafın üzerinde uzlaştığı tüm anlaşmalar, herkese açık hale geliyor.

İki veya daha fazla ülke arasında imzalanan antlaşma ve sözleşmeler imza atıldığı şekliyle ve (BM'nin resmi dilleri olan) hem İngilizce hem Fransızca dillerinde, hem elektronik ortamda hem de basılı kopyası BM Genel Sekreterliği'ne (BMGS) bildirilmek zorunda.

Taraflardan sadece birinin bildirmesi halinde de anlaşma, BMGS gündemine alınıyor.

BMGS'nin de, imzacı tarafların tümü tarafından yürürlüğe sokmasının ardından en kısa zamanda bunu tüm dünyanın erişimine açık şekilde yayımlamak ve arşive kaydetmek yükümlülüğü var. Anlaşmada herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde taraflar bunu da BMGS'ye bildirmek zorunda, böylece güncellemeler de kayıt altına alınıyor.