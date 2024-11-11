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Birleştirileceği iddia edilmişti! İletişim Başkanlığından 'Dolmabahçe Sarayı' açıklaması

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
11.11.2024 10:27
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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek” iddiası doğru değildir, tarihi yapı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Milli Saraylara bağlı ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.

Birleştirileceği iddia edilmişti! İletişim Başkanlığından 'Dolmabahçe Sarayı' açıklaması

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı yayın organlarında yer alan "Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığı bildirilen açıklamada, yapının restorasyon çalışmaları tamamlandığında Milli Saraylara bağlı ihtisas kütüphanesi olarak hizmet vereceği aktarıldı.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" iddiası doğru değildir.

TBMM Başkanlık Divanı'nın 19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla Dolmabahçe Sarayı yapılarından "Baltacılar Dairesi" Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı'na geçici olarak tahsis edilmiştir.

2017'de TBMM Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla yapının tarihteki özgün yapısına çevrilmesi planlanmıştır. Baltacılar Dairesi'nin iddia edilenin aksine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisiyle birleştirilmesi söz konusu değildir.

Tarihi yapı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Milli Saraylara bağlı ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecektir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı
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