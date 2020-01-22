HABER
  4. Birliğinden kaçan firari asker 26 yıl sonra yakalandı

Birliğinden kaçan firari asker 26 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, 26 yıl önce vatani görevini yaptığı Tekirdağ'daki birliğinden firar eden H.S. (58), jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Birliğinden kaçan firari asker 26 yıl sonra yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçtaki yolcu, jandarmaya kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Şüpheli hareketleri üzerine de araçtan indirildi. Bunun üzerine cebindeki kimliğini çıkarıp, jandarmaya teslim etti.
Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin, Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan aranan H.S. olduğu tespit etildi. 1994 yılında vatani görevini yaptığı birliğinden firar ettiği ortaya çıkan H.S. gözaltına alındı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Karlıova’da soğuk hava etkili olduKarlıova’da soğuk hava etkili oldu
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendiKarın ağrısıyla hastaneye gitti, iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır firari asker

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

EDHO'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

EDHO'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz

Süleyman Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz

Tel Abyad'da saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Dövüp otomobile aldıkları Afgan'ı, parasını alıp araçtan attılar

Dövüp otomobile aldıkları Afgan'ı, parasını alıp araçtan attılar

Edirne'de hastanede cüzdanı çalınan kişi hırsıza bu sözlerle seslendi: Vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak

Hastanede başına geldi! Bu sözlerle seslendi: Vicdanın varsa...

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan 'gizemli virüse' ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Yaşlı kadını diri diri yakmıştı! 3 yıl sonra Bursa’da yakalandı

Vahşi cinayette 3 yıl sonra flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.