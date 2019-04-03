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"Birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 21:28 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Gücümüzü kaybetmemek için birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız" - "Sadece ülkemizde değil, yurt dışında nerede bir Müslüman topluluk varsa fitne, fesat tohumları ekmek yolunda olan mihraklar var, güçler var"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gücümüzü kaybetmemek için birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erbaş, Kırklareli'nde çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Başkanlığın, dünyada benzeri olmayan bir teşkilat olduğunu ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlığımız, din hizmetleri ve din eğitimi alanında ahlak, ibadet ve inanç konularında toplumu aydınlatma vazifesi kanunla kendisine verilmiş çok önemli bir teşkilat olarak bugün çok büyük hizmetleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinde başkanlığımızın gerçekten çok büyük bir etkisi ve fonksiyonu var."

Diyanet İşleri Başkanlığının, dini istismar eden yapılarla mücadele konusunda büyük bir gayretin içerisinde olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak eğitim hizmetlerine önem veriyoruz. Çünkü eğitimin olmadığı yerde cehalet olur, bilgisizlik olur. Eğitimin olmadığı yerde bazen din adına ortaya çıkanlar, terör örgütleri kuruyorlar. İşte DEAŞ nasıl ortaya çıktı. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. FETÖ, dini istismar ederek ortaya çıkmadı mı? Din İşleri Yüksek Kurulumuzda bir çalışma yaparak, DEAŞ ve FETÖ raporunu yayınladık. Bunlarla mücadele etme noktasında hem Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) hem de Diyanet İşleri Başkanlığımız büyük bir gayretin içerisindedir."

Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilere TDV aracılığıyla eğitim desteği verdiklerini hatırlanan Ali Erbaş, bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olduğunu belirtti.

- "Rabbimiz metodumuzu göstermiş"

Müslümanlar arasında çıkartılmak istenen fitne, fesat ve tefrika hareketlerine karşı uyarılarda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Başkanlık olarak yaptığımız çalışmalar, ülkemizde fitne ve tefrikayı yaymak isteyenlere de engel olma noktasında büyük bir önem taşımaktadır. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında nerede bir Müslüman topluluk varsa fitne, fesat tohumları ekmek yolunda olan mihraklar var, güçler var. Ülkemizde 35 yıldır, güneydoğu merkezli terör olaylarının arka planında esasında bu var. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız çok önemli. Rabbimiz metodumuzu göstermiş, 'Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz' biz buna inanmışız. Gücümüzü kaybetmemek için birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli görevleri arasında milletin birliğini, beraberliğini sağlamak, sevgi ve muhabbeti gönüllere daha da yaymak ve sahih dini bilgiyi aktarmak, din istismarına engel olmak bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş diyanet işleri başkanlığı

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