Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gücümüzü kaybetmemek için birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erbaş, Kırklareli'nde çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Başkanlığın, dünyada benzeri olmayan bir teşkilat olduğunu ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlığımız, din hizmetleri ve din eğitimi alanında ahlak, ibadet ve inanç konularında toplumu aydınlatma vazifesi kanunla kendisine verilmiş çok önemli bir teşkilat olarak bugün çok büyük hizmetleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinde başkanlığımızın gerçekten çok büyük bir etkisi ve fonksiyonu var."

Diyanet İşleri Başkanlığının, dini istismar eden yapılarla mücadele konusunda büyük bir gayretin içerisinde olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak eğitim hizmetlerine önem veriyoruz. Çünkü eğitimin olmadığı yerde cehalet olur, bilgisizlik olur. Eğitimin olmadığı yerde bazen din adına ortaya çıkanlar, terör örgütleri kuruyorlar. İşte DEAŞ nasıl ortaya çıktı. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. FETÖ, dini istismar ederek ortaya çıkmadı mı? Din İşleri Yüksek Kurulumuzda bir çalışma yaparak, DEAŞ ve FETÖ raporunu yayınladık. Bunlarla mücadele etme noktasında hem Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) hem de Diyanet İşleri Başkanlığımız büyük bir gayretin içerisindedir."