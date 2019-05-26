HABER

Birlik, Beraberlik ve Dostluk İftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 23:27 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Bunun demokrasi adına bir sorumluluk ama bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Demokrasiden, akıldan, bilimden, sanattan, adaletten, haktan, hukuktan uzaklaşmış bir anlayışın yaptığı hatalar üzerinden bu memleket ve millet adına bir fırsata dönüştüğünü düşünüyorum. Bu fırsatı, olağanüstü muazzam bir sürece evirmek zorundayız"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sorumlu bireyler olarak, sıradanlaşmış kamu yönetimini, vasatın altına inmiş ekonomik süreci başka döneme çevirmek, bu memleketin bir kuruşunu bile korumak adına büyük bir seferberlik başlatmak zorundayız." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'deki bir otelde Rize dernekleri tarafından düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Dostluk İftarı"nda yaptığı konuşmada, Rizeli hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karadeniz’de doğduğu için kendini dünyanın en şanslı insanlarından saydığını ifade eden İmamoğlu, Karadeniz’in coşkusunun, heyecanının ve enerjisinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Trabzon'un 40 haneli bir köyünde büyüdüğünü hatırlatan İmamoğlu, "Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuklarıyla bir ilkokul hayatı, ortaokulda Karadeniz'in belki de o dönemde tek kolejinde okumuş birisiyim. 60 kişilik 135 yıllık Trabzon Lisesi'nin 100. dönem mezunuyum. Bunları şunun için anlatıyorum; karma bir yaşam ama her birisi benim için olağanüstü bir tecrübe." diye konuştu.

İmamoğlu, yaşadığı ilçede siyasi hayatına başladığını ve belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, "31 Mart'ta İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim, sonra Türkiye'nin demokrasi sürecindeki en kutsal mücadelelerinden birini, ne yazık ki demokrasiye zarar veren insanların yüzünden en büyük mücadelelerden birine rehberlik yapma fırsatı elde ettim. Bu nedir biliyor musunuz? Tam da bu Cumhuriyet'in eseridir." ifadelerini kullandı.

- "Her hususta seferberlik ilan etmek zorundayız"

Asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan İmamoğlu, yeni bir dönem ve anlayış sürecinin başladığını dile getirdi.

"Demokrasiye atılan bu büyük ihanet hamlelerine karşı bir araya gelmeli, siyasetin dilini, tavrını ve davranış biçimini hep birlikte değiştirmeliyiz." diyen İmamoğlu, herkesin, ülkenin geleceği için bundan mesul olduğunu savundu.

İmamoğlu, "sorumluluk almaktan kaçınmayan kişiler" olarak tanımladığı Rizeli vatandaşları sorumluluğa davet ederek, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Bunun demokrasi adına bir sorumluluk ama bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Demokrasiden, akıldan, bilimden, sanattan, adaletten, haktan, hukuktan uzaklaşmış bir anlayışın yaptığı hatalar üzerinden bu memleket ve millet adına bir fırsata dönüştüğünü düşünüyorum. Bu fırsatı, olağanüstü muazzam bir sürece evirmek zorundayız. Biz seçimi kazanacağız, hiç kuşku duymayın. Benim anlatmak istediğim esas konu, 24 Haziran ve sonrası; ben adına seferberlik diyorum. Nedir? İstanbul seferberliği, eğitim seferberliği, çevre seferberliği, adalet seferberliği. Aklınıza gelebilecek her hususta seferberlik ilan etmek zorundayız. Ekonomide, pazarda, her hususta... Sorumlu bireyler olarak, sıradanlaşmış kamu yönetimini, vasatın altına inmiş ekonomik süreci başka döneme çevirmek, bu memleketin bir kuruşunu bile korumak adına büyük bir seferberlik başlatmak zorundayız. Bu memleket için yozlaşmış bir süreçle baş başayız. Bu yozlaşmanın önüne geçmek adına bunun simgesel yeri İstanbul'dur. Böyle bir seferberliğe sizleri davet ediyorum. Göreceksiniz, başaracağız."

Konuşmasının ardından İmamoğlu'na, isminin yazılı olduğu 53 numaralı Çaykur Rizespor futbol takımının forması ve atkısı hediye edildi.

Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri, meclis üyeleri, il ve ilçe başkanları ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de yer aldı.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Avcılar'da feci kaza: Dizi seti için çalışan kamyonetin sürücüsü öldüAvcılar'da feci kaza: Dizi seti için çalışan kamyonetin sürücüsü öldü
Bakan Kasapoğlu, iftarını KYK yurdunda açtıBakan Kasapoğlu, iftarını KYK yurdunda açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Rizeliler iftarı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.