İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sorumlu bireyler olarak, sıradanlaşmış kamu yönetimini, vasatın altına inmiş ekonomik süreci başka döneme çevirmek, bu memleketin bir kuruşunu bile korumak adına büyük bir seferberlik başlatmak zorundayız." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'deki bir otelde Rize dernekleri tarafından düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Dostluk İftarı"nda yaptığı konuşmada, Rizeli hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karadeniz’de doğduğu için kendini dünyanın en şanslı insanlarından saydığını ifade eden İmamoğlu, Karadeniz’in coşkusunun, heyecanının ve enerjisinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Trabzon'un 40 haneli bir köyünde büyüdüğünü hatırlatan İmamoğlu, "Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuklarıyla bir ilkokul hayatı, ortaokulda Karadeniz'in belki de o dönemde tek kolejinde okumuş birisiyim. 60 kişilik 135 yıllık Trabzon Lisesi'nin 100. dönem mezunuyum. Bunları şunun için anlatıyorum; karma bir yaşam ama her birisi benim için olağanüstü bir tecrübe." diye konuştu.