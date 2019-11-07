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Birlik Haber-Sen, kamu çalışanının gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:05 | Son Güncelleme

Birlik Haber-Sen, kamu çalışanının gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istedi

Memur-Sen'e bağlı Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyonunda kabul edilen "Gelir Vergisi Kanunu"na ilişkin teklifin yeniden düzenlenmesini istedi.

Ankara PTT Baş Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, kanuna ilişkin önerilerini paylaşmak üzere ülke genelinde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.

Budak, herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olmasına rağmen yüksek vergiler nedeniyle çalışanların mağdur edildiğini savundu.

Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemeyeceğini belirten Budak, "Mevcut vergi kanunu adil değil. Memurdan alınan verginin kuyumcudan, galericiden, işletme sahiplerinden katbekat fazla olduğu kanunun hak ve hukuktan bahsedemeyeceği açıktır." ifadelerini kullandı.

TBMM alt komisyonunda kabul edilen "Gelir Vergisi Kanunu"na ilişkin teklifin yeniden düzenlenmesini isteyen Budak, özellikle 399 sayılı KHK kapsamında ve çeşitli kanunlara göre idari hizmet sözleşmesi ile çalışanların gelir vergisi hesaplamasının net maaş üzerinden yapılmasını talep etti. Budak, "Kamu çalışanının gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli, taşeron olarak çalışanlar ve asgari ücretliler gelir vergisinden muaf tutulmalı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Birlik Haber-Sen gelir vergisi Ömer Budak

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