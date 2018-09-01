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"Birlik olduğumuzda ecdadımızın vasiyetini yerine getirmiş olacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 20:40 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Birlik olduğumuzda hem bize bu toprakları emanet eden Alparslan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün ecdadımızın vasiyetini yerine getirmiş olacağız"

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birlik olduğumuzda hem bize bu toprakları emanet eden Alparslan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün ecdadımızın vasiyetini yerine getirmiş olacağız." dedi.

Destici, Ertuğrul Gazi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri etkinliğine katıldı.

Taşbaşı Kültür Merkezi önündeki mehteran gösterisinin ardından vatandaşlara hitap eden Destici, terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifa diledi.

"Biz birlik olacağız ve inşallah birlik olduğumuzda hem bize bu toprakları emanet eden Alparslan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün ecdadımızın vasiyetini yerine getirmiş olacağız." diyen Destici, emanete sahip çıkacaklarını söyledi.

Destici, şöyle devam etti:

"Hem de diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet payidar edeceğiz. Bu asil Türk milletini yeryüzünde bir ve beraber olarak inşallah kıyamete kadar hep birlikte yaşatacağız. Yarın Eskişehir'imizin kurtuluş yıl dönümü 2 Eylül. Buradan bir kere daha Eskişehir'imizin kurtuluşunda emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ordumuzun kahraman askerlerini ve ilk gazi meclisimizin değerli üyelerini de rahmetle anıyorum. Bugün şehitlerimiz var. Şehitlerimizi hakka uğurluyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Yaralı gazilerimize de acil şifalar temenni ediyorum ve kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi Allah muzaffer eylesin diyorum. İnşallah ne Eskişehir'imiz ne başka bir vatan toprağımız bundan sonra kurtuluş günleri yaşayacak işgallerle karşı karşıya kalmasın ve inşallah 30 Ağustos, Malazgirt gibi nice zaferleri de Allah bizlere tekrar yaşatsın."

Etkinliğe, Destici'nin yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir ertuğrul gazi yörük

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