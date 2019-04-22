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'Birlik' operasyonunda 10 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 20:19 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli olarak Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, uluslararası sularda gerçekleştirdiği, cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından 'Birlik' operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

'Birlik' operasyonunda 10 tutuklama

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli olarak Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, uluslararası sularda gerçekleştirdiği, cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından 'Birlik' operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Söz konusu operasyonda 5 ton toz esrar ele geçirildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu uyuşturucu kaçakçılarının kimlikleri ve bağlantıları deşifre edildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bir bölümünün içinde bulunduğu, Türk bayrağı taşıyan, 'Pervinoğulları' adlı geminin Moritanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden yüklenen uyuşturucu maddeyle Akdeniz üzerinden Türkiye'ye doğru geldiği bilgisi alındı.
LİBYA AÇIKLARINDA OPERASYON
Bu gelişme üzerine İzmir Emniyeti'nin yanı sıra Narkotik Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde, Libya açıklarındaki gemiye operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda cumhuriyet tarihinin en büyükleriden biri olduğu bilgisi verilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. İzmir merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu kaçakçısı olan ve 'baron' olarak bilinen İ.Y. ile 15 kişi gözaltına alındı.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Birlik' operasyonunda 10 tutuklama'Birlik' operasyonunda 10 tutuklama

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