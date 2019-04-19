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'Birlik' operasyonunda 5 ton toz esrar, böyle ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

  İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uluslararası sularda seyir halindeki tekneye yönelik gerçekleştirilen, 5 ton toz esrarın ele geçirildiği, helikopter destekli 'Birlik' operasyonunun görüntüleri paylaşıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uluslararası sularda seyir halindeki tekneye yönelik gerçekleştirilen, 5 ton toz esrarın ele geçirildiği, helikopter destekli 'Birlik' operasyonunun görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, güvenlik güçlerinin, botla yaklaştığı tekneye çıkıp, şüphelileri yakaladığı ve esrarı bulduğu anlar yer aldı.

İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu uyuşturucu kaçakçılarının kimlikleri ve bağlantıları deşifre edildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bir bölümünün içinde bulunduğu, Türk bayrağı taşıyan, 'Pervinoğulları' adlı geminin Moritanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden yüklenen uyuşturucu maddeyle Akdeniz üzerinden Türkiye'ye doğru geldiği bilgisi alındı.

LİBYA AÇIKLARINDA OPERASYON

Bu gelişme üzerine İzmir Emniyeti'nin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde Libya açıklarındaki tekneye 4 gün önce 'Birlik' adı verilen operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda, cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından olduğu bilgisi verilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İçişleri Bakanlığı'nca helikopter destekli 'Birlik' operasyonunun görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, güvenlik güçlerinin, botla yaklaştığı tekneye çıkıp, şüphelileri yakaladığı ve arama sonucu esrarın bulunduğu anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA) -

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