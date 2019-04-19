"Birlik Operasyonu"nun yapıldığı balıkçı teknesi İzmir'e getirildi

İZMİR (AA) - Uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği balıkçı gemisi İzmir Limanı'na getirildi.
Akdeniz'in uluslararası sularında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla 15 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 5 ton toz esrar ve 6 şüphelinin içinde bulunduğu "Pervin Oğulları" adlı balıkçı gemisi İzmir Limanı'na yanaştı.
Balıkçı gemisine, operasyonun yapıldığı uluslarası sulardan İzmir'e kadar SG Umut gemisi eşlik etti. Teknenin gelişi sırasında çevrede güvenlik önlemi alındı, polis helikopteri de bölgede uçuş yaptı.
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar da limana geldi.
Teknedeki 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Ele geçirilen 5 ton toz esrar tekneden indirildi.
Aşkın, Tuğgeneral Korkmaz ve Albay Çağlar, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.
Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı değerlendirilen örgüt mensuplarının 5 Şubat'ta Türk bayraklı "Pervin Oğulları" isimli tekneyle İzmir'den Moritanya, Fas ve Cezayir kıyılarına gittikleri ve yurt dışında kurdukları irtibatlar sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu temin ettikleri bilgisine ulaşıldığı belirtilmişti.
Örgüt mensuplarının uyuşturucuyu, uluslararası sularda balıkçı teknesine aktararak Türkiye kara sularına sokmaya çalışacaklarının tespiti üzerine, tekneye Akdeniz'in uluslararası sularında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla "Birlik Operasyonu" düzenlenmişti.
Sahil güvenlik korvetleri ve helikopterleri eşliğinde, 230 personel ile iki narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. El konulan balıkçı teknesinde yer alan 6 mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 13 kişi gözaltına alınmıştı.
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