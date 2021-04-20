Birlik partileri başbakan adayını belirlemeye çalışıyor

CDU'nun verdiği bilgilere göre, bu oylama sonucu Laschet'e desteğin yüzde 77,5, Söder'in adaylığına desteğin ise yüzde 22,5 olduğunu gösteriyor.

Çevrim içi olarak düzenlenen olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamada, seçme hakkı olan 46 üyeden 31'i CDU Genel Başkanı Laschet'ten yana oy kullandı. Oylamada 9 üye CSU lideri Söder'in adaylığını desteklerken, 6 üye ise çekimser kaldı.

CSU lideri Söder, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada başbakan adaylığı konusunda kararı CDU'ya bıraktığını açıklamış ve "CSU da, ben de karara saygı duyacağım" demişti. CDU içinde de Genel Başkan Laschet yerine Söder'in adaylığını destekleyenler bulunuyor. Bu nedenle oylamanın sonucu başbakan adayı konusundaki kararın verildiğine işaret etse de karar henüz kesinlik kazanmış değil.

CDU/CSU Federal Meclis grubunun bugün öğleden sonra yapacağı toplantıdan çıkacak sonucun başbakan adaylığı konusuna açıklık getirmesi bekleniyor.

CDU/CSU meclis grubu Başkan Vekili Thorsten Frei, bugün yapılacak grup toplantısında başbakan adayının kesinleşmesinin beklediğini söyledi. Frei Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, parti yönetimin aldığı karara işaret ederek, "Bu en azından açık bir mesaj, bu nedenle bugün iki parti arasında önceden belirlendiği gibi bu meseleye uzlaşma yoluyla açıklık getirilmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Söder'i destekleyenler

CDU/CSU meclis grubunda geçen hafta yapılan toplantıda Söder'e desteğini açıklayanlar çoğunluğu oluşturmuştu.