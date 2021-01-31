Birlik partili politikacılardan İslamcılıkla mücadele planı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) meclis grubundan iç politika uzmanı siyasetçiler, İslamcılıkla mücadelenin sertleştirilmesini öngören bir pozisyon belgesi hazırladı. Hristiyan Birlik (CSU/CSU) partileri meclis grubuna sunulacak belgede "cami kayıt sisteminin" hayata geçirilmesini talep eden siyasetçiler, "bu tür bir cami kaydının Almanya'da anayasaya uygun şekilde nasıl uygulamaya konulabileceğinin" incelenmesini istedi.

Ayrıca camilere bağlı cemaatlerin yurt dışından yapılan mali yardımlarla ne ölçüde etki altına alındığının da araştırılmasını isteyen politikacılar, bunu sağlamak için iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yetkilerinin genişletilmesini talep etti. Birlik partileri Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Mathias Middelberg, "Söz konusu olan yurt dışı kaynaklı finansmanın tamamen yasaklanması değil, olası etkileri tespit edebilmek için şeffaflık sağlanması" diye konuştu.

Müslümanlar Merkez Konseyi'nin verilerine göre, Almanya'da 2 bin 500 dolayında cami faaliyet gösteriyor ancak bunlardan sadece 900'ünün cami olduğunu dışarıdan anlamak mümkün.