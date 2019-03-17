HABER

"Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: - "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız" - "Eğer medeniyetten bahsedenler bugün yüzde biri Müslüman olan Yeni Zelanda'da Müslümanları şehit ediyorsa, oturup düşünmek lazım. Biz, birçok millete ensarlık ve ev sahipliği yaparak onların dualarını alıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız." dedi.

Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Zaferi Platosu"nun açılışı yapıldı.

Çanakkale'de yaşananları günümüze yansıtmak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleşen programda konuşan Çağırıcı, "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin herkesin en güzel ortak paydası olduğunu vurgulayan Çağırıcı, "Çanakkale'de şehit olanlar da farklı inançlardaydı, farklı düşünüyorlardı ama bu vatanın ortak paydasında bir araya gelerek omuz omuza mücadele ettiler ve şimdi de bir tek ortak payda olan şehit ortak paydasında kucak kucağa yatıyorlar." şeklinde konuştu.

Çağırıcı, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını da kınayarak, "Eğer medeniyetten bahsedenler bugün yüzde biri Müslüman olan Yeni Zelanda'da Müslümanları şehit ediyorsa, oturup düşünmek lazım. Biz, birçok millete ensarlık ve ev sahipliği yaparak onların dualarını alıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hala bu coğrafya üzerindeki niyetlerin değişmediğini gör

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da "Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' diye nitelendirdiği zihniyet, yine dişini göstermiş ve Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camimize saldırıp 50 Müslümanı şehit etmiştir. Dün Çanakkale'de saldıranlar ne için kime saldırdıysa bugün de aynı duygu ve düşüncülerle hareket edilmiştir. İşte bu sebepledir ki Çanakkale, imanın, İslam'ın ve insanlığın son direniş hattıdır." diye konuştu.

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün çoğu kişinin haritada yerini bilmediği ülkede önceki gün 50 kardeşimiz şehit edildi. Orada verilen mesajlara baktığımızda hala bu coğrafya üzerindeki niyetlerinin değişmediğini görüyoruz. O alçak emellerinin bitmediğini görüyoruz. İnşallah bu yaşananlar İslam coğrafyasında dağınıklıkların toparlanmasına vesile olur."

Protokol konuşmalarının ardından "18 Mart 1915 Platosu"nun açılışı gerçekleşti ve Çanakkale Savaşı, top, tüfek ve atlı süvarilerin yer aldığı bir gösteri eşliğinde canlandırıldı.

Programa, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale Zaferi'nin anlatılacağı platoda, 20 Mart'a kadar her gün 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Futbol aşığı 'Altın Nine'Futbol aşığı 'Altın Nine'
"Dünyada İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı nefret eylemleri gitgide artıyor""Dünyada İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı nefret eylemleri gitgide artıyor"
Deniz Köken Eyüpsultanlı Şampiyonları ödüllendirdiDeniz Köken Eyüpsultanlı Şampiyonları ödüllendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Bağcılar Belediyesi Çanakkale programı Çanakkale Zaferi Platosu istanbul Kirazlı Metro İstasyonu

En Çok Okunan Haberler

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.