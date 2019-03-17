İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız." dedi.

Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Zaferi Platosu"nun açılışı yapıldı.

Çanakkale'de yaşananları günümüze yansıtmak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleşen programda konuşan Çağırıcı, "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin herkesin en güzel ortak paydası olduğunu vurgulayan Çağırıcı, "Çanakkale'de şehit olanlar da farklı inançlardaydı, farklı düşünüyorlardı ama bu vatanın ortak paydasında bir araya gelerek omuz omuza mücadele ettiler ve şimdi de bir tek ortak payda olan şehit ortak paydasında kucak kucağa yatıyorlar." şeklinde konuştu.