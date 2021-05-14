Birlikte alkol aldığı arkadaşını hastanelik etti

Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde tarlaların olduğu bölgede meydana geldi. Tarlada alkol alan Murat Ö. (22) ve Cengiz Z. (23) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Cengiz Z., Murat Ö.'yü dövdü. Aldığı yumruklarla kanlar içinde kalan Murat Ö. yere yığıldı. Kavgaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Murat Ö., çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Cengiz Z. ise gözaltına alındı.
DHA
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