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Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Adana'da, birlikte alkol aldığı arkadaşı Mert Özgencil'i (28), kendisine küfür ettiği iddiasıyla bıçaklayarak, öldürdüğü öne sürülen M.T. (17), tutuklandı.

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!

Olay, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Özgencil ve M.T., bir arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarına gitti. 3 arkadaş burada sohbet edip, alkol aldı. Ancak sohbet sırasında Özgencil ve M.T., birbirlerine küfür etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında taşıdığı bıçakla Özgencil'i göğsünden ve kolundan yaraladı. Özgencil, kanlar içinde kalırken, M.T. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgencil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan M.T. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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adana Mert Özgencil bıçaklama

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