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  4. Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Ü.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Ü. (35), birlikte alkol aldığı arkadaşı Ümit Bağsürer'i (40) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 02.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaynak ustası Ümit Bağsürer ile inşaat işçisi Mehmet Ü., (35) birlikte alkol alırken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Mehmet Ü., Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin önünde devam eden tartışma sırasında Ümit Bağsürer'i göğsünden bıçakladı.
ARACIYLA HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTI
Biri kalbine olmak üzere göğsüne aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ümit Bağsürer otomobiliyle hastaneye gitmek için olay yerinden ayrıldı ancak fazla gidemeden refüje çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bağsürer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
'PİŞMANIM'
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ü.'yü olay yerine yakın bir sokakta gözaltına aldı. Suç aleti bıçakla yakalanan ve sorgusunda suçunu itiraf eden Mehmet Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevine teslim edilmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ü., gazetecilerin sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.

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