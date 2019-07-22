HABER

Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla kazara yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla kazara yaraladığı iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını ruhsatsız tabancayla kazara yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Bafra ilçesinden gelen S.Y. (21) Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda boş bir arazide arkadaşı E.G. (24) ile alkol almaya başladı.

S.Y. yanında bulunan ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması üzerine E.G'yi bacağından yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

S.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Harşit Çayı içindeki kayada mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardıHarşit Çayı içindeki kayada mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı
Doğru tercih için Büyükşehir yanınızdaDoğru tercih için Büyükşehir yanınızda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atakum ruhsatsız tabanca Samsun silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Düzce'deki sel felaketinde acı haber

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Bakan Pakdemirli'den İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlarla ilgili açıklama

Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi

Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

Meteoroloji merkezinde 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.