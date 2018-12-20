Birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayan 2 genç kıza gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını çıkan kavgada bıçakla yaralayan 2 genç kız, gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta meydana geldi. Y.K. (18), M.A. (18) ve A.P. (18) isimli kızlar sokakta alkol almaya başladı. Bir süre sonra 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. ve M.A., A.P.'yi bıçaklayıp, kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.P., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan Y.K. ve M.A. ise kısa sürede yunus timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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