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Birlikte çay içtikten sonra akrabasına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 19:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde O.M.

Birlikte çay içtikten sonra akrabasına kurşun yağdırdı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde O.M. (31), birlikte çay içtiği akrabası U.İ. 'ye (40) stabanca ile kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan U.İ. hastaneye kaldırılırken, O.M. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde buluşan O.M. ve akrabası U.İ. bir süre sohbet ettikten sonra birlikte dışarı çıktı. Bu sırada otomobiline yönelen O.M. iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle aracından aldığı tabancayla ardı ardına U.İ.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği U.İ. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralandığını belirledikleri U.İ.'yi ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki özel hastaneye kaldırdı.
Polis, O.M.'yi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 6 boş kovan bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Birlikte çay içtikten sonra akrabasına kurşun yağdırdıBirlikte çay içtikten sonra akrabasına kurşun yağdırdıBirlikte çay içtikten sonra akrabasına kurşun yağdırdıBirlikte çay içtikten sonra akrabasına kurşun yağdırdı

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