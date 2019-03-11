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Birlikte gasbedildiği komşusu kadın, olayın planlayıcısı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:40 | Son Güncelleme

KONYA'da bir gün önce evine hırsızın girdiğini anlattığı komşusu Nermin B.

Birlikte gasbedildiği komşusu kadın, olayın planlayıcısı çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir gün önce evine hırsızın girdiğini anlattığı komşusu Nermin B. (29) ile 45 bin lira altın takı, bin euro ve 2 bin lirayı çantaya koyup bankaya yatırmaya giden Seyran Ö'nün (42), bıçak zoruyla çantası alındı. Film senaryosunu andıran gasp olayını ise komşusu Nermin B.'nin, ağabeyi, yeğeni ve ağabeyinin bir arkadaşıyla birlikte hazırladığı ortaya çıktı.
Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde oturan Seyran Ö., 25 Şubat günü komşusu Nermin B.'nin evinde misafirlikteyken, evine hırsız girdi. Hırsız yastığın içindeki altın ve paraları bulamadı. Evine döndükten sonra durumu fark eden Seyran Ö., polise merkezine gidip şikayetçi oldu. Seyran Ö., komşusu Nermen B.'ye evine hırsız girdiğini, para ve altınların çalınmadığını anlattı. Nermin B. de para ve altınlarını bankaya yatırmasını istedi.
KENDİ BİLEZİKLERİNİ DE ÇANTAYA KOYMUŞ
Olaydan bir gün sonra Seyran Ö., 45 bin lira altın takı, bin euro ve 2 bin lirayı çantaya koyup, komşusu Nermin B.ile birlikte bankaya gitmek üzere yola çıktı. Nermin B., ise kendisine ait 2 adet bileziği, bankaya yatıracağını söyleyip Seyran Ö.'nün çantasına koydu. İki komşu bankaya gitmek için yürüdükleri sırada mahalle mezarlığının yanında yanlarına gelen kar maskeli ve elinde bıçak bulunan bir kişi, Seyran Ö.'nün kolundaki çantasını zorla alarak olay yerinden kaçtı. Çantasını vermemek için direnen Seyran Ö., yerde sürüklenmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.
ZANLILAR KOMŞU KADININ AĞABEYİ VE ARKADAŞI
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, görgü tanıkların ifadesi doğrultusunda Nermin B.'nin hırsızlık ve yağma suçundan kaydı bulunan ağabeyi Yaşar B.'yi (40) gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden Yaşar B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın peşini bırakmayan polis, yaklaşık 170 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Mezarlığı güvenlik kameralarını inceleyen polis, elinde bıçak ve eldiven bulunan şüphelinin daha gönce hırsızlık suçundan cezaevinde kalan Yasin D. (24) olduğunu tespit etti. Yasin D., polisin operasyonuyla dün yakalandı.
İTİRAF ETTİ
Polisteki sorgusunda Yaşar B.'nin cezaevinden arkadaşı olduğunu ve bin euro karşılığında gasp olayının gerçekleştiğini anlatan Yasin D., planı Yaşar B. ve kardeşi Nermin B.'nin hazırladığını eldiven ve bıçağı da Yaşar D.'nin oğlu Mehmet Ali B.'nin (20) verdiğini söyledi. Bunun üzerine Nermin B. ile Mehmet Ali B. de gözaltına alındı.
Nermin B, ifadesinde komşusu Seyran Ö.'nün misafirliğe geldiğinde onu oyaladığını, evine hırsızlık amaçlı giren kişinin ağabeyi olduğunu, ancak evde para ve altınları bulamadığını söylediği öğrenildi.
Nermin B., ağabeyi ve yeğeninin daha önce de hırsızlık amaçlı suç örgütü kurmaktan gözaltına alındıkları ve serbest bırakıldıkları öğrenildi. Nermin B., yeğeni Mehmet Ali B. ve Yasin D., bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Birlikte gasbedildiği komşusu kadın, olayın planlayıcısı çıktıBirlikte gasbedildiği komşusu kadın, olayın planlayıcısı çıktıBirlikte gasbedildiği komşusu kadın, olayın planlayıcısı çıktıBirlikte gasbedildiği komşusu kadın, olayın planlayıcısı çıktı

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