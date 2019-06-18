"Birlikte Güçlü Sesler Korosu" müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Nejat Eczacıbaşı binasının en alt katında bulunan İKSV Alt Kat ve İstanbul Müzik Festivali, farklı engelleri olan çocuklar ve gençleri "Barış İçin Müzik Korosu" ile bir araya getirecek.

Çocuklar ve gençlere yönelik "Birlikte Güçlü Sesler Korosu" projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteği, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Derneği ve Barış İçin Müzik Vakfı'nın iş birliğiyle hayata geçirilecek.

"Birlikte Güçlü Sesler Korosu", 29 Haziran'da düzenlenecek "Yaşama Övgü - Human Requiem" konseri öncesinde, Zorlu PSM Amfi’de ücretsiz mini bir konser verecek.

El Sistema bünyesindeki Beyaz Eller Korosu’ndan (White Hands Choir) ilham alan "Birlikte Güçlü Sesler Korosu"nda, çocuklar ve gençlerin bir bölümü şarkılara sözlerle, diğer bölümü ise işaret diliyle hayat verecek.

Koronun işaret dili eğitmenliğini Buket Ela Demirel, ritim eğitmenliğini İpek Aktaşlı üstlenirken, Zeynep Eren Kovankaya ise koro şefi olarak sahneye çıkacak.