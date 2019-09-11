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"Birlikte hareket etmeye katkı sağlayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Bu buluşmanın milli meselelerde birlikte hareket edebilmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye'miz ortak paydamızdır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın milli meselelerde birlikte hareket edebilmeye katkı sağlayacağı belirtti.

Kurtulmuş, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanları ile buluşması siyasette karşılıklı rıza anlayışını geliştirmesi bakımından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak paydanın Türkiye olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu buluşmanın milli meselelerde birlikte hareket edebilmeye katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı Twitter

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