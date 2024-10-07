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Birlikte intihar planı: İkbal'in annesi, cani Semih Çelik'in ailesini "Oğlun kızımın beynini yıkamış" diye uyarmış! "Baba Ayşenur evde, sakın gelme"

07.10.2024 10:35
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19 yaşındaki cani Semih Çelik'in hayattan kopardığı iki gençten biri olan İkbal Uzuner'in annesi, Çelik ailesine telefon açıp uyarmış: "Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler." Türkiye'yi bir yandan öfkelendiren bir yandan yasa boğan çifte cinayetin faili Semih Çelik'in babasının ifadesinde bunun gibi çok çarpıcı başka detaylar da ortaya çıktı. Olay günü oğluyla telefon görüşmesini anlatan baba Çelik, uyuşturucu ve resimler gibi detayları da anlattı.

Birlikte intihar planı: İkbal'in annesi, cani Semih Çelik'in ailesini "Oğlun kızımın beynini yıkamış" diye uyarmış! "Baba Ayşenur evde, sakın gelme"

19 yaşındaki Semih Çelik'in tüm Türkiye'yi sarsan cinayetleri işlemeden önceki yaşamına dair çarpıcı detayları babası anlattı. Semih Çelik cuma günü kendi hayatını sonlandırmadan önce yaşıtı iki genç kızın, Ayşenur Halil'in ve İkbal Uzuner'in canlarına vahşice kıymıştı. Babasının anlattığına göre daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Bunun üzerine İkbal ile ayrılıp Ayşenur ile çıkmaya başladı. Olay günü ise babasına "Ayşenur evde, sakın gelme" diye uyarmıştı. Semih'in evdeki yaşamında da dikkat çeken detaylar yer aldı.

İKİSİNİ YARIM SAAT ARAYLA ÖLDÜRDÜ

Semih Çelik, cuma günü İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'in vücudunu paramparça etti. Genç kızın başını kesti, annesinin önüne attı. Annenin feryadı yürekleri dağladı. Cani genç hemen sonrasında surlardan atlayıp öldü. Bu olaydan yaklaşık yarım saat kadar önce ise Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

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"ÖĞRETMENİ BİZE OĞLUMUZUN O ÇOCUKTAN UZAK DURMASINI SÖYLEDİ"

Son olarak Semih'in babasının ifadesi ortaya çıktı. Halk TV'de İsmail Saymaz'ın aktardığına göre baba Çelik, oğluyla ilgili şunları anlattı:

"Kendisi lise 3'te okuduğu sırada okulun rehber öğretmeni eşimi okula çağırdı ve oğlumuz Semih'in, soy ismini bilmediğim Seyithan isimli çocuktan uzak durmasını söylemiş."

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"ODASINA GİRDİĞİMİZDE TELAŞLA BİLGİSAYARINI KAPATIYORDU"

"Pandemi döneminde Semih'e almış olduğum bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu. Odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu. Bilgisayarı şifreli olduğu için de ne yaptığını, kimle görüştüğünü kontrol edemiyorduk."

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İKBAL'İN ANNESİNDEN TELEFON: SENİN OĞLUN BENİM KIZIMIN BEYNİNİ YIKAMIŞ, BERABER İNTİHAR EDECEKLER

"1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' demiş. Aynı gün akşam saatlerinde Semih'in sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik. Bu konuda Çocuk Şube'de ifade verdi. Bu olaydan ötürü muayenesi Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde oldu. Psikoloji üzerine ilaç tedavisi üzerine 3 hafta bu hastanede yattı."

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"UYUŞTURUCUYU NEREDEN TEMİN ETTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

"Kendisi Rami Meydan'da bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da çalışıyordu. Bundan 9 ay kadar önce bıraktı. Evde kendisinin altın birikimleri vardı. İhtiyaçlarını bunları satarak karşılıyordu. Kendisi 2 yıldan beri uyuşturucu madde kullanıyordu. Davranış değişikliğinden, duygu durum bozukluğundan bunu tahmin edebiliyordum. Ama uyuşturucu maddeyi nerden, nasıl temin ettiği hakkında bilgim yoktu."

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BABASI GÖRDÜĞÜ RESİMLERDEN KORKMUŞ

"Bundan 1 yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde çizdiği insan psikolojisini korkutan, şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere 'Anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' diyerek başka açıklama yapmıyordu. Biz de üzerine gitmiyorduk. "

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"İKBAL'DEN AYRILDI, AYŞENUR İLE ÇIKMAYA BAŞLADI"

"Semih yukarıda beyan ettiğim intihara teşebbüs olayından sonra İkbal Uzuner'den ayrıldı. Bundan 1 yıl kadar önce Semih bıraktığı liseden sınıf arkadaşı Ayşenur Halil isimli kızla çıkmaya başladı. Ayşenur pazartesi günleri ikametimize gelirdi. 12:00 -17:00 arası Semih ile Ayşenur evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Aynı zamanda dışarıda da buluşurlardı. Annesi Ankara'da kaldı, Semih geldi. 1 hafta kadar evde ikimiz yaşadık. Ben işe gittiğimde Semih de evde tek başına telefonuyla vakit geçiriyordu. Sadece ihtiyaçları için dışarı çıkıyordu. Hava almak için dışarı çıkmazdı."

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OLAY GÜNÜNÜ SEMİH ÇELİK: BABA AYŞENUR EVDE, SAKIN GELME

"Olay günü yani 4 Ekim Cuma günü saat 05:30 sıralarında ikametimde uyandım. Evden çıktım sabah 10:44 sıralarında oğlumu arayıp Semih'e 'Oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim' dedim. Kendisi de bana 'Ayşenur evde, gün içinde sakın gelmeyesin baba" dedi. Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim arayarak 'Polisler evde, çabuk eve geç' dedi. Ben de eve geldiğimde polislerden öğrendim."

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"GÖKYÜZÜNDE BENİM GÖRDÜĞÜMÜ GÖREMİYORSUN"

"Bundan 3 yıl kadar önce Çapa Tıp Fakültesi'nde Doktor Semih'e psikolojik bir ilaç yazmıştı ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu. Ben de kendisine 'Hayırdır ne yapıyorsun' diyerek penceresini kapatmak isterken, yanıma gelerek 'Hayır, kapatma camı' diyerek eliyle gökyüzünü işaret ederek 'Bak bakalım ne görüyorsun' dedi. Ben de 'Karanlık, bir şey görmüyorum' dedim. Kendisi de bana 'Sen benim gördüğümü göremiyorsun' dedi."

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"Bu yaz evde otururken bana 'Baba, gideceğimiz yerde mutlu olacağımı bilsen üzülür müsün?' dedi. Ben de kendisine 'Rabbimiz canı ben verdim, ben alırım, intihar günahtır diyor' dedim. 'Hayır, öyle bir şey yok. Saçma sapan onlar, sen beni, anlayamazsın' dedi. Ben kendisine 'Oğlum önünde bir hayat var' dedim. 'Ben o kadar uzun yaşamayacağım, ben o günleri görmem' dedi. Devamlı bize 'Bu hayat boş' diyordu. Semih sadece Ayşenur ile görüşüyordu. Görüştüğü başka bir arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Semih Çelik
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