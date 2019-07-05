Birlikte kaldığı kuzenin cipini, sevgilisiyle böyle çaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde daha önceden misafirliğe gittiği kuzenin cipini ödünç alıp anahtarını kopyalatan ve kuzeni tatile gidince sevgilisiyle birlikte aracı çalan kadın gözaltına alındı. Şahısların çaldıkları ciple kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Körfez Kuzey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. (45) isimli vatandaş, yaklaşık 50 bin TL değerindeki cipini evinin önüne park ederek tatile gitti. B.S. tatildeyken gece saatlerinde evinin önündeki cipi kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Aracın çalındığını fark eden komşuları durumu hemen B.S.’ye bildirdi. B.S.’nin ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hırsızları Kocaeli’ye geldikleri otobüs firmasından aldıkları bilet ele verdi

Bölgede bulunan tüm kent güvenlik kameraları ile iş ve ev yerlerine ait olan güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, aracın çalındıktan sonra bir kavşakta durduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde kavşakta bulunan kadının binmesi sonrasında aracın İstanbul istikametinde uzaklaştığı belirlendi. İncelemelerini derinleştiren ekipler, bölgedeki incelemelerinde şahısların şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm firmasına ait servis aracı ile cipi çalmaya geldiklerini tespit etti. Firmanın Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki şubesine giden ekipler, İstanbul’dan Kocaeli’ye otobüsle gelen şahısların kimliklerini aldıkları biletlerden tespit etti.