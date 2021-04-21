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  4. Birlikte olduğu anları kayda alıp tehdit etmiş! Hem şantajcı hem dolandırıcı çıktı

Birlikte olduğu anları kayda alıp tehdit etmiş! Hem şantajcı hem dolandırıcı çıktı

21.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da gönül ilişkisi yaşadığı E.K. tarafından mahrem görüntüleriyle şantaj edilen iş kadını, kendisine zorla senet imzalatıldığını iddia etti. 15 gün süren ortaklık yaşadığı sevgiliye şantaj ve özel hayatın gizliliği ihlal suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İkinci duruşmada hakim, zorla senet almanın 'şantaj'a değil, 'yağma'ya girdiğini, dosyanın ağır cezada görülmesi gerektiğini belirtti. Dosyanın gönderildiği mahkemede E.K., 15 yıla kadar hapisle yargılanmaya başlandı.

Birlikte olduğu anları kayda alıp tehdit etmiş! Hem şantajcı hem dolandırıcı çıktı

Antalya’da 2018 yılının eylül ayında duygusal birliktelik yaşayan S.K. ve E.K., bir iş yerini 15 gün ortak işletti. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. E.K., beraberindeki 4 kişiyle, evrak üzerinde S.K.'ya ait olan iş yerine gelerek, eşyaları aldı. S.K. de polise şikayetçi oldu. E.K. ise iş yerindeki güvenlik kamerasında kayıtlı olan, cinsel birlikteliklerinin yer aldığı görüntüleri alıp, S.K.'ye “İş yerinde seninle birlikte olduğumuz anı gösteren görüntüler elimde. Şikayetini geri almazsan bu görüntüleri internet ortamında yayarım. Ayrıca, ağabeyine ve oğluna da gösteririm” tehdidinde bulundu. Bunun üzerine şikayetini geri çekmek zorunda kalan kadın, 3 senet ve protokol imzaladı. Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME GÖREVSİZLİK VERDİ

E.K. hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme hakimi davanın ikinci duruşmasında, zorla senet almanın şantaja değil, yağmaya girdiğini, dosyanın ağır cezada görülmesi gerektiğini belirterek 'görevsizlik' verdi.

sevgili

Dosyanın gönderildiği 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına şikayetçi S.K. ile sanık E.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, 15 yıla kadar hapsi istenen E.K., S.K. ile 15 günlük ticari ilişki içerisine girdiğini belirterek, “Kendisiyle anlaşamadık. İş yerine yaptığım giderler karşılığında iki adet 50 binlik, 1 adet 14 binlik 3 senet verdi. Senetler vadesi geldiğinde ödenmediği için icraya koydum. Benden senetleri istedi ve beni şikayet edeceğini söyledi. Ortada şantaj varsa, şantaja uğrayan benim" dedi.

S.K. ise Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesini tekrarlayarak, “Yeterli param olmadığı için E.K.'yi yüzde 50 payla ortak yaptım. İş yerime yaklaşık 50 bin liralık tadilat masrafı yapıldı. E.K. bunun 15-20 bin lirasını ödedi. Hatırladığım kadarıyla E.K.'ye 30 bin lira borçluyum. Sonrasında aramızda anlaşmazlık doğdu. Dükkana getirmiş olduğu birtakım malzemeleri 4 adamı ile birlikte gelip, aldı. Ben de şikayetçi oldum. Elindeki görüntülerle bana geldi. Görüntüler ortaya çıkmasın diye şikayetimden vazgeçip, senetleri ve protokolü imzalamak zorunda kaldım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.
Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 14 Temmuz tarihine ertelendi.

DHA

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