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Birlikte olduğu kadını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 13:19 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde para karşılığı ilişkiye girdiği G.T.

Birlikte olduğu kadını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde para karşılığı ilişkiye girdiği G.T. isimli kadını, bıçak tehdidiyle gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kasım Çelik(24), tutuklandı.
İddiaya göre Çerkezköy'de yaşayan Kasım Çelik, G.T. isimli kadınla para karşılığı cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra ikili tartışmaya başladı. Bu sırada Çelik, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak kadını tehdit etti ve üzerindeki para ile cep telefonunu alıp, kaçtı. G.T.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis, Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve G.T.'den alacağı olduğunu savunan Çelik, sevk edildiği mahkemece 'gasp ve yağma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Birlikte olduğu kadını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

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