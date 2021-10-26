Yıllar süren araştırma! Birlikte porno izleyen çiftlerin daha mutlu ilişkileri var

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, birlikte porno izleyen çiftlerin daha mutlu ilişkileri var. Araştırmanın baş yazarı Taylor Kohut, bir psikoloji ve sinirbilim haber sitesi olan PsyPost'a verdiği demeçte, ''Bu araştırma birkaç düşünce hattının doruk noktasıydı. Meslektaşlarım ve benim yıllardır üzerinde çalıştığımız ve geliştirmekte olduğumuz bir şey'' dedi.

Araştırmacılar, 761 heteroseksüel çift hakkında bilgi içeren üç laboratuvar tarafından toplanan verileri inceledi. Araştırmacılar, ''Bu örnekler arasında, birlikte pornografi izleyen çiftlerin, izlemeyen çiftlerden daha yüksek ilişki ve cinsel tatmin bildirdiğine dair tutarlı kanıtlar bulduk'' diye yazdı.

Verilere göre ilişkideki kişilerden biri sıkça porno izlerken diğeri nadiren izlerse, bu memnuniyet oranında azalma görülüyor.

''İNSANLARIN İLİŞKİLERİNE ZARAR VERMİYOR''

Kohut, "Burada bulduğumuz en önemli şey, pornografi kullanımı ile ilişki kalitesi arasındaki bağlantının inandığınız kadar basit olmadığıdır" dedi. Kohut, çalışmanın bulgularının pornonun özellikle insanların ilişkilerine zarar vermediğine dikkat çekiyor.



