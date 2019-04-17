Birlikte üretip, birlikte güçlenecekler

25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek “Türkiyeli ve Suriyeli İş Kadınları Çalıştayı”nda iki ülke kadınlarının kalkınma ve ülkeye katma değer oluşturma modelleri tartışılacak. “Türkiyeli ve Suriyeli İş Kadınları Çalıştayı”, Ankara Kalkınma Ajansı desteği ve Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün paydaşlığında Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Türkmen, Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER) önderliğinde 24-25 Nisan tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Çalıştayda, iki ülke kadınlarının ulusal ve uluslararası finansmana erişim yollarını bularak, birlikte kalkınma ve ülkeye katma değer oluşturma modelleri tartışılacak. Suriyeli göçmen olgusunun avantajlarına odaklanılarak ülke ekonomisine değer katacak yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğu düşünülerek düzenlenen çalıştayda, hem Suriyeli kadın girişimcilerin ve iş kadınlarının mevcut koşulları belirlenecek hem de Türkiyeli kadınlarla işbirliği olanakları araştırılacak. Bu olanakların belirlenmesi aynı zamanda Türkiyeli kadın girişimcilerin ve iş kadınlarının da daha katma değerli işler yapmalarına yol açacağı için ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle çalıştayın odaklandığı en önemli konuların başında da, ulusal ve uluslararası finansmana erişim yolları yer alıyor. Bu yolların da masaya yatırılacağı çalıştayın nihai amacı, orta vadede iki ülke kadınlarının, mevcut sorunların üstesinden gelerek, yeni iş modelleri oluşturmaları ve ülke kalkınmasına ve istihdama katkıda bulunmaları olarak belirlendi.

Avantajlar, dezavantajlar, fırsatlar, teşvikler, fonlara erişim

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum Entegrasyon Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu’nun açılış konuşmalarını yapacağı çalıştayın ilk gününde; kamu ve özel sektörden uzmanlar, ekonomik ve sosyal durumun analizini yapacaklar. Ardından çok kültürlülüğün avantajlarını, dezavantajlarını, bu konudaki fırsatları ve teşvikleri tartışacak, soruları cevaplandıracaklar. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası fonların, iki ülke kadınlarının yapacakları ortak işler için nasıl fırsatlar oluşturduğu ve oluşturacağı analiz edilecek.

Hangi sektörlerde işbirliği yapılabileceği belirlenecek

Suriyeli kadınların deneyimlerini de paylaşma fırsatı bulacağı çalıştayın ikinci gününde ise istihdam odaklı çalışmalar yer alacak. İş dünyasında hukuki durum ve istihdam koşullarının ve bu bağlamdaki avantajlı sektörlerin belirleneceği çalıştayda ayrıca Türkiyeli ve Suriyeli kadınlar, çalışma grupları oluşturarak, hangi sektörlerde ne gibi işbirlikleri için adım atabileceklerini belirleyecek.

