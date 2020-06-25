Birlikte uyumak ruh sağlığını olumlu mu etkiliyor?

Kiel Üniversite Hastanesi araştırmacılarının yaptığı ve "Frontiers of Psychiatry" dergisinde yayınlanan küçük çaplı bir araştırmaya göre, sürekli olarak aynı yatağı paylaşan çiftlerin REM uykusu evresi (uykunun rüya görülen kısmı) çok daha uzun.

Araştırmayı kaleme alan araştırmacılardan Henning Johannes Drews "İyi bir REM evresi ruh sağlığını koruyabilir" açıklamasını yapıyor. REM'in açılımı "Rapid Eye Movement" yani hızlı göz hareketleri. Bu ise uykunun rüya görülen kısmında karşılaşılan tipik bir fenomen.

Danimarkalı ve Alman araştırmacılardan oluşan ekibin 12 genç çift üzerinde yaptığı çalışma için, söz konusu 24 kişi dört gece boyunca uyku laboratuvarında partneriyle ya da yalnız olarak uyudu. Araştırmacılar bu sırada katılımcıların uykusunu, beyin dalgalarını, nefes alışverişini, kas gerginliğini ve hareketlerini analiz etti. Ayrıca katılımcılara ilişkilerinin yakınlık derecesiyle ilgili de sorular yöneltildi.

"Yine de iyi uyunabiliyor"

Çift halinde uyumanın uyku sırasında daha fazla hareket etmeye neden olduğunun uzun süredir bilindiğini belirten Araştırmacı Drews "Ancak daha fazla hareket etmeyi kötü uyumakla karıştırmamak gerekli. Beyin yine de bu sırada iyi bir şekilde uyuyabiliyor" diye konuştu.