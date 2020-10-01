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Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: "O beni öldürecekti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Konya’da birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın, "Öldürme gibi bir niyetim yoktu, o beni öldürecekti" dedi.Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak’ta bir apartmanın önünde meydana geldi.

Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: "O beni öldürecekti"

Konya’da birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın, "Öldürme gibi bir niyetim yoktu, o beni öldürecekti" dedi.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak’ta bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Bozdağ (26), 2 ay önce Muradiye K. (29) ile tuttukları evde birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 20 gün önce Bozdağ ile Muradiye K. tartışıp ayrıldı. Muradiye K., şikayetçi olarak koruma tedbiri aldırdı. Dün akşam saatlerinde annesi ve kız kardeşi ile eve gelen ve eşyalarını topladığı iddia edilen Muradiye K. ile Yunus Bozdağ arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek apartmanın önünde devam ettiği sırada Muradiye K., yanındaki bıçakla Yunus Bozdağ’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Muradiye K., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin sorularına, “Öldürme gibi bir niyetim yoktu, o beni öldürecekti. Annemi darp etti. Kendimi koruma amaçlı aldım o bıçağı, pişmanım” yanıtını verdi.

Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın:

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